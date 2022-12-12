Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Her yıl farklı temada düzenlenen Inovasyon Haftası Türkiye'nin zengin birikimini ve şirketlerimizin başarılarını ortaya koyuyor. Milletimizin zorluklar karşısında pes etmeyen çelikten iradesine şahit oluyoruz. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimiz iman varsa imkan da vardır diyerek önlerine çıkan bentleri yıka yıka hedeflerine doğru yürüyor."