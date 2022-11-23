Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açtı ama vahim birdurumla karşılaşmadık."

"Bombayı koyan terörist ile ona yardım eden çok sayıda kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun bulunacak, dökülen masumların kanının hesabı kendisinden misliyle sorulacak, cezası kesilecektir."

"İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşı ile kınayanların gerçek yüzleri hemen arkasından başlattığımız operasyonla ortaya çıkmıştır."

"Biz Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize sonuna kadar sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor, öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. "

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">AK Parti TBMM Grup Toplantısı <a href="https://t.co/QEzQinf9az">https://t.co/QEzQinf9az</a></p>— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) <a href="https://twitter.com/RTErdogan/status/1595343736539521024?ref_src=twsrc%5Etfw">November 23, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>