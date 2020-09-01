Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Adaleti tam manasıyla tesis ettiğinizde diğer her şey zaten kendiliğinden gelişecek, yaşayacak, ülkeyi ve toplumu kuşatacaktır.

Türkiye'yi bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi haksızlığın açık ifadesi. Asırlardır sömürmedik yer, katletmedik toplum bırakmayanların devri bitiyor.Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine çökme çabası modern sömürgecilik örneğidir.

Biz artık bu gölge oyunundan bıktık.Ne yaparlarsa yapsınlar bu adalet uyanışını durduramayacaklar. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı.Bu yükselişi durduramayacaklar. İstiklal Marşı 'korkma' diye başlayan ve 'Hakkıdır hakk tapan milletimindir istiklal' diye biten bir milleti yolundan döndürecek hiçbir güç tanımıyoruz.

Israrla açlık grevini sürdüren bir avukatın ölümü üzerine İstanbul Barosu binasına asılan pankartın anlamları olduğunu düşünüyoruz.Hakimin, polisin yapamadığını avukat da yapmamalı, yaparsa bedeli olmalı.