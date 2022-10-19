Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoağan'ın konuşmasından satır başları

AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet taktı. Çelebi, "Allah utandırmasın cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Bu millete cellat olan FETÖ zombi örgütüne karşı yanınızdayım" dedi.

"(Bartın'daki maden kazası) Kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret kalacaktır."

"Kurumlarımız canla başla görevlerini yapmaktadır. Ayrıca, afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık."

"Kazada hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına Enerji, İçişleri, Çalışma ve Aile Bakanlıklarımız ile sendikamız toplamda 1 milyon 550 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira tutarındaki ödemelere başlamışlardır."

"Madencilerimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından burs verilecek ve eğitim masrafları karşılanacaktır. Kimsenin en küçük şüphesi olmasın, hayatını kaybeden madencilerimizin geride bıraktıkları aileleri devlete emanettir. Bunun siyasi istismarı olmaz, bu siyasi istismarı yapanları ben milletime havale ediyorum."

"Avrupa gazını Türkiye'den temin edecek."

"Bizim amacımız; fiziki alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini ve huzurlarını temin etmektir."

(Kılıçdaroğlu ABD gezisi) Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları var, karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika'ya gönderen partisine düşer."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı binasına yönelik iddiaları için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dava açacağını kaydetti.