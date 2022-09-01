Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Öğretmen sayımızı toplamda yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 2002 yılında bu sayı 5360 bin civarındaydı. Görev yapan öğretmenlerimizin 750 bini bizim dönemimizde atanmıştır. Okullarımızdaki altyapı ve öğretmen eksikliğinden dolayı derslerin çoğu boş geçiyordu. Evlatlarımız kalabalık sınıflarda eğitim görüyordu.

Sınıfların 60-70-80 kişi olduğı dönemler oldu, böyle okuduk. Anadolu'da 100 kişiye kadar çıktı. Farklı sınıfların aynı derslikte olduğu bu tabloya biz son verdik. Türkiye olarak öğretmen sayısında OECD ortalamasını yakaladık. Eğitim bütçemizi 10,3 milyar liradan 304 milyar liraya çıkartarak derslik sayımızı da 613 bine yükselttik.

Çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık. Öğretmenlerimizin yüzde 60'ını kadınlarımız oluşturuyor. Öğretmenlerimizin mali hakları konusunda da iyileştirmelere gittik. Öğretmenlerimiz müstakil bir meslek kanununa kavuştu.

Bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Eğitim sistemimizin faydasına olan meseleleri istismar edenleri görmekten icap duyuyorum. Projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı öğretmenleri siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişim. Bize yavrularımızla haşırneşir olacak öğretmenler lazım, böyle caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir.

Salgın sürecinin en fazla etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. Öğretmenlerimizle konuştuğumuzda bedenen sınıfta zihnen başka yerde olan çocuklar olduğunu görüyoruz."