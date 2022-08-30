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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Güncel 30.08.2022, 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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