Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

-Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz.

- 1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.”

- Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeleri için gayret ediyoruz.”