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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi.
Güncel 11.04.2021, 15:22 11.04.2021, 15:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
-Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz.
- 1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.”
- Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeleri için gayret ediyoruz.”