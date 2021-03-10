Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası rezervi açıklaması: 'Hepsi milletin hazinesindedir'

2021 MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI YILI

2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ettik. Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşımız geçmişimizin özeti olması yanında geleceğimizin de rehberidir. İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u tüm yönleriyle anlatacağız. İnşallah yarın da büyük bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca bu çalışmaları sürdüreceğiz.