Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin Kuran kursları kararına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında yaşanan gerilim ve KKTC'deki Kuran kursu kararı vardı.

Erdoğan, Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias arasındaki gerilim için, "Dışişleri bakanımız, Dendias'a haddini bildirdi" dedi.

KKTC'YE: TAVIR DEĞİŞTİ, DEĞİŞTİ!

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kuran kursu kararına ilişkin şunları söyledi:

"Dışişleri bakanım Mevlüt Bey orada. Dün Mevlüt beye giderken, bu konuyu etraflıca görüşeceksin dedim. Görüştükten sonra gerekli açıklamayı orada yapacaksın dedim.

KKTC AYM başkanının yapmış olduğu açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle AYM başkanının laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'de şu anda laikliğin uygulaması nedir bunu da öğrenmesi lazım. Eğer tavır değişti değişti; değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında, oradaki yavrularımızın Kuran eğitimi noktasında, onların eğitimlerine engel teşkil edilecek atılmasına asla müsamaha edemeyiz.

Türkiye'de biliyorsunuz bu tür şeyler çözülmüştür. Kuzey Kıbrıs, bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs, artık her şeyiyle Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirme durumundadır."

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kuran Kursu konusunda sunulan davada Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı.

Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası’na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile 'Kuran kursu' düzenleme yetkisi elinden alındı.