Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür." dedi.

Erdoğan, "Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir." ifadesini kullandı.