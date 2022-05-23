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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz. 45 yaşından genç vatandaşlarımız bu programa başvurabilecek.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar (Canlı)
Ekonomi, terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler başlığı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.25'te toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ve alınan kararlara dair canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. 31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." müjdelerini verdi..
Güncel 23.05.2022, 20:01