Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı Sonrası Çok Önemli Açıklamalar

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Seslenişhttps://t.co/qSgBxJ5YSx — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 26, 2022

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak işbirliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın doğalgaz potansiyelini ülkemiz üzerinden geçecek proje zirve gündemimizde yer almıştır.

Bu toplantı yeni dönemde Türkmenistan'ın daha aktif yer alacağının işareti olmuştur. Silivri'de 4.6 milyar metreküpe çıkartan projenin açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri ve hedeflerini bir kez daha kamuoyuna anlatma imkanını bulduk.

Mardin'e 17 Aralık'taki ziyarette vatandaşlarımızla hasret giderdik, şehrimize kazandırdığımız yüzlerce eserin açılışını yaptık, farklı inanç kesimlerin temsilcileriyle bir araya geldik.

Değerler Yüzyılı buluşmasında her ne sebeple olursa olsun insanlarımızın bir kısmını diğerleriyle karşı karşıya getirme gayretinin bu topraklarda kök salamayacağını Mardin'den tüm dünyaya ilan ettik.

"TÜM DÜNYADA SAVUNMA SANAYİMİZDEN SÖZ ETTİRİYORUZ"

Kadınlarımızın kazanımlarına ve Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkma kararlılığına sahip olduk. Biz de somut desteğimizi gösterdik, kadınlarımızın hakkaniyet temelli mücadelesine verdiğimiz desteği tekrarladık.

Savunma sanayinde gelinen son durumu ve iş programlarını gözden geçirdik. Türkiye artık kendisi için savunma sanayi üretimi yapan ülkenin ötesine geçmiştir. Tüm dünyada savunma sanayimizin ürünleri ile adından söz ettiren konuma geldik.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödüllerinde kültür ve sanat insanımızla biraraya geldik. Tüm kültür ve sanat insanlarımıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

"NET ASGARİ ÜCRET YILBAŞINA GÖRE 2 KAT ARTTI"

Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı, geliri buna endeksli vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti kamuoyuna açıkladık. 2002 yılında net asgari ücret 184 lira idi. Bu rakamı 2014 1000, 2015 1300, 2020'de 2 bin 825 liraya çıkardık. 2022 Ocak ayında net asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirledik.

Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Amacımız asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak, yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda olumsuzluğa yol açmamasıdır.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır.

Amacımız bir sonraki yıl 2024'de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.

Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Girdi maliyetlerin artışların üstünde yapan fırsatçılık yapanları asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması, kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek yaklaşımdır."

"FIRSATÇILAR BİZİM GÖZÜMÜZDE HARAMZADEDİR"

Fırsatçılar bizim gözümüzde yüksek kazanç uğruna Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum.

Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılara gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelerek hak ettiklerini vermelerini bekliyoruz.

En etkili yaptırımın doğrudan milletin iradesi olduğunu biliyoruz. Yılbaşından itibaren hızla aşağı inecek enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına gerileceğini ümit ediyoruz. 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak amacımızdır.

Bu hafta çeşitli açılış, törenlerle inşallah toplantılarla ziyaretlerle ülkemize eserler kazandırmayı, milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Bundan 20 yıl önce iktidara gelirken öncelikle eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, dış politika bütün bu alanlarda yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Demokrasi ve kalkınma atılımını gerçekleştirmek için uzun ve meşakkatli yolculuğun her safhası ayrı bir mücadeleyle geçmiştir.

Vesayetin oyunlarını, terör örgütlerinin saldırılarını, darbecilerin teşebbüslerini, ekonomik tetikçilerin tuzaklarını birer birer kırarak ülkemizi bugünlere getirdik.

Ülke ve millet olarak pek çok bedel de ödedik. Yeri geldi milletimizin hassasiyetleri üzerinden sosyal kaos çıkarmaya, yeri geldi hak ve özgürlükler üzerinden demokrasimize saldırdılar. Şehirlerimizi kana ve ateşe boğmak istediler. Yeri geldi içimizdeki bazı hainleri kullanarak darbe girişimlerinde bulundular.

Hamdolsun milletimizle omuz omuza, yürek yüreğe vererek bunların hepsini de bertaraf ettik. Son 1 yıldır yaşadığımız ekonomik türbülans bu sürecin örneklerinden biridir.

20 yılın her senesi gibi 2022'de de maruz kaldığımız tepkilere karşı verdiğimiz destancı mücadele, eser ve hizmetlerle tarihteki yerimizi yeniden aldık. 2022'yi Cumartesi gecesi uğurlayacak Pazar günü yeni umut ve heyecanlarla 2023'e merhaba diyeceğiz.

Geçtiğimiz yıl eğitimde yeni dönem hazırlıkları için ilk kez tüm okullarımıza doğrudan 7 milyar lira bütçe gönderdik. 2200 köy yaşam merkezi açtık. Okul öncesi eğitim seferberliğinde 6 binin üzerinde yeni ana okulu açarak 5 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 99'a çıkardık.

"ÖĞRETMENLERİN MALİ HAKLARINDA ÇOK CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK"

1 milyon 110 bin ailemizin yararlandığı kültürel değerler, aile içi iletişimi alan aile okulu projesini başlattık. 16 bin 361 yeni kütüphane açtık. Kitap sayısını 110 milyona çıkardık. 8 bin 324 okulumuzu iyileştirme kapsamına alarak donanım ve kadrosuyla geliştirdik.

Ücretsiz yaz okulları ile 1 milyon öğrencimize ulaştık. Yönetici ve öğretmenlere çevre, atık yönetimi, sıfır atıkla destek sağladık. Öğretmenlik Kanunu'nu çıkararak bu meslek mensuplarının özlük ve mali haklarında çok ciddi iyileştirmeler yaptık.

Organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerini kurduk. Gönül coğrafyamızdan öğrencilerin yetişmesine katkı vermek için 7 uluslararası meslek liselerini faaliyete geçirdik. Fikri mülkiyet çalışmalarını tüm okullarımıza yaygınlaştırarak 8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alınmasını sağladık.

Taşımalı eğitim ve pansiyonda kalacak 1,8 milyon evladımızın tamamına şu anda ücretsiz yemek veriyoruz. Ders kitapları yanında yardımcı kaynak kitaplarıyla da öğrencilerimizi ücretsiz buluşturmak için 160 milyon kitap dağıttık.

Önümüzdeki yıl köy okullarının tamamını köy yaşam merkezlerine dönüştürme projemizi neticelendireceğiz. Halen başarıyla süren mesleki eğitim merkezlerimizdeki çalışmaların, sanayi ile yakın işbirliğini geliştireceğiz.

"ÜCRETSİZ YEMEK İMKANINA SAHİP ÖĞRENCİ SAYIMIZI 5 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ"

Özel yetenekli öğrencilerimize hizmet veren 379 bilim ve sanat merkezine erişimi kolaylaştırmak için tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde genişleteceğiz. En fazla enerji tüketen bir okulumuza toplamda 60 megavat kapasiteli çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız. Değerler eğitimini ana sınıftan itibaren sistemin temel unsurlarından biri haline getireceğiz.

Yetişkinlerin yüzde 25'ini halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine dahil edeceğiz. Okullarda ücretsiz yemek imkanından yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona çıkartacağız.

Gençlik ve sporda ülkemizin 81 iline yaydığımız, her yıl 3 milyondan fazla üyesine hizmet veren gençlik merkezlerimizin sayısını 432'ye çıkardık. Daha çok evladımızın erişimini sağlamak için yaş aralığını 12-25'e çıkardığımız gençlik kamplarımızdan 182 bin kişi yararlandı."