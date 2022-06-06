Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Siyasi ve ekonomik olarak kendi yolumuzu çizmeye her teşebbüs edişimizde kendimizi darbelerin, istikrarsızlıkların, krizlerin içinde bulduk. Büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi sayesinde nihayet kendi hedef ve vizyonunu belirleyip, uygulayabileceği iklime kavuştuk"

"Biz ne yaptığımızı ve niçin yaptığımızı biliyoruz milletimiz müsterih olsun"

"Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden bağımsız bir ülkedir. Daha düne kadar bize yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini yaptık yapmayı da sürdürüyoruz"

'Türkiye, üzerine konan ipotekleri kaldırmış bir ülke'

"Çektiğimiz her sıkıntıya değecek parlak bir gelecek bekliyor"

"Enflasyon bir sorundur ama Türkiye'nin sorunlarının tek sebebi değildir"

"Fiyatları artan ürünlerin tedarikini artırarak stokçuların oyununu bozacağız"

"İktidarımız faiz artırımına gitmeyecektir, aksine biz faizi indirmeye devam edeceğiz"

“Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.”

"Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek, göreve hazırlanmaları hedefleniyor.”

“Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz.”