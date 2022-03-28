Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası çok önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de başkanlığında biraraya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz.”

“Barış yolunda en çok çaba gösteren ülke durumundayız. Yarın müzakerelerden önce Ukrayna ve Rusya heyetleri ile kısa bir görüşme yapacağız.”

“Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların, bizim kurduğumuz barış köprüsünün yürekleri daralarak izlediklerini biliyoruz.”

“Barış yolunda en çok çaba gösteren ülke durumundayız.”

"Türkiye, kamu özel işbrliği modelini en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, Dünya'da 13'üncü ülke konumundadır."

"Ülkemizin müzmin sancısı darbeler dönemini inançla, cesaretle tankların önüne milletimizle dikilerek biz kapattık."

“Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle toplumsal fay hatlarını tahriple, uluslararası dayatmalarla diz çöktüremeyenler son olarak ekonomimizi hedef aldılar.”

"Irak, Suriye ve Libya'da yaşananlara bakın. Bu senaryoların hepsi ülkemizde de oynanmak istenmiştir."

"Ülkemizi tüm mağdurların sığınağı haline getirdik. Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelenler toplam 5 milyon."

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir program uyguluyoruz."

“Yeme-içme sektöründe KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. İşletmelerde de bu durum geçerli olacak.”

“ Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.”