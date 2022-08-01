Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası çok önemli açıklamalar!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Tahıl krizi konusunda atılan adım tamamen ülkemiz tarafından atılan adımın bir ürünüdür. Tahıl gemisi İstanbul Boğazı'na ulaştığında kontrol edilip yoluna devam edecek. Rusya Ukrayna krizinin barış içinde sonlanması için çok gayret sarf ettik. Muhalefet idrak edemese de tahıl anlaşması önemli bir diplomatik başarıdır. Bu hafta sonu Kocaeli'de toplu açılış törenine katılacağız. 31 milyon istihdam ile tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. İhracatımızı 250 milyar dolar seviyesine getirdik. İstihdamda tarihi rakamlara ulaştık. Ülkeler küçülürken biz üreterek büyüdük. İhracatımızı 250 milyar dolar civarına yükselttik. Ekonomide reformlar sayesinde programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Kötü niyetlerini ellerinde patlatacağız.

MUHARREM AYI TEBRİĞİ

İnancımızda ve medeniyetimizde önemli bir yeri olan Muharrem Ayı'nın 10. günün Aşure günüdür. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle temizlenmenin. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi aynı zamanda bu günde hüzün ve matem günüdür. Muharrem ayının milletimizle beraber tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"TAHIL KRİZİNİN AŞILMASI TAMAMEN ÜLKEMİZİN GAYRETLERİNİN ÜRÜNÜDÜR"



Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti. Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı. İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

HAFTA SONU KOCAELİ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAĞIZ

İstanbul'un tarihi ve potansiyeliyle önde gelen ilçelerinden Eyüpsultan'da açılış törenine katıldık. Aynı gün İstanbul Arkeoloji sergilerinin açılışını da gerçekleştirerek tarih kokan İstanbulumuz'u hatırladık. 24 milyar liralık Ankara-Kayseri hızlı tren projesinin temelini attık. 70 bin kişinin katıldığı bu törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgisi bizim için teveccühtür. 2 hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu cumartesi de Kocaeli'de halkımızla, kardeşlerimizle toplu açılışlar, bütünleşmeyi yaşayacağız.