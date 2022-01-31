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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası Beştepe'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Güncel 31.01.2022, 18:49 31.01.2022, 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası Beştepe'de önemli açıklamalar

“Her görev gibi kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz.''

“(Elektrik Faturalarında düzenleme) Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.”

“(Çiftçiye destek) 2022 tarımsal destek ödemesini 29 milyar liraya çıkardık.”

 “(3 yeni destek paketi) İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için sağladık. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz.”

“(3 yeni destek paketi) Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız.”

"2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleştirmelerini şubat ayında yapacağız."

"Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sözlerimin hemen başında Kabinemize yeniden katılan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a tekrar hoşgeldiniz diyorum. Bakanlık vazifesinden affını isteyen Abdulhamit kardeşimize sukünetle yürüttüğü hizmetler için aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Milletimizin ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiği 2002 Kasım'ından bu yana hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlere de katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. 

Bir de ülkenin gelişmesi kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde ekmeklerini yediklerini, havasını soludukları vatanlarına layık olamayanlar da var. Ülkemizin 2 asırlık demokrasi ve kalkınma mücadelesinin son 20 yılında bize bu imkanını veren Rabbim'e binlerce hamd olsun. Türkiye son yılların en bereketli ve onunla birlikte zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla bu yıl için rahat bir nefes aldık. Kar yağışının bastırdığı ilk günlerde şehiriçi ulaşıma çeşitli sıkıntılar yaşandı. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Kar yağışıyla birlikte barajların dolmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

ELEKTRİK TARİFELERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz arızasında azalma ortaya çıkmıştı. Arızanın giderilmesi çalışmasının önümüzdeki aylara bırakılmasını karar aldık. Ve böylece doğalgaz akışını tekrar başlattık. Tuz Gölü ve yeraltı doğalgaz tesislerini devreye soktuk. Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmekte karar aldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının arttıklarına yönüne şikayetler sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerinin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

Büyümenin sürdürülerek telafisi zor kayıpların önlenmesi. Ve tüm diğer bakımlardan en başarılı yönetmiş ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin çoğu bu zorlu süreçte sınıfta kalmıştır. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği bir dönemde biz tarihimizin en büyük üretim ve ihracat atağını gerçekleştirdik. Milli birlik ve beraberliğimizi korumada, terörle mücadelede bölgesel ve küresel meselede ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Türkiye artık belirleyici ülkeler arasına girmiştir. Artık geleceğe daha bir güvenle, umutla, azimle bakıyoruz.

3 YENİ DESTEK PAKETİ

Kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılacak 3 destek paketi. 3 yeni paketle firmalarımıza 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz. İhracat destek paketi ise döviz kazancı faaliyeti yürüten KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankaların gereken dikkati göstereceğine inanıyoruz.

Dezavantajlı çocuklar için destek paketini devreye alıyoruz.

Tüm bu felaketlerde hem arama kurtarma hem yeniden inşaa faaliyetleriyle sonuç alıcı afet yönetimiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini kısa sürede giderdik.

Engellilerimize yönelik memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız.

GİRESUN VE TRABZON'DAKİ AÇILIŞ TÖRENLERİ

Eser ve hizmet siyasetimizin meyvelerini toplamak olarak kabul ettiğimiz bu açılış törenlerinin aynı zamanda şehirlerimizin nereden nereye geldiğine de vesile oluyor. Hafta sonlarını şehirlerimizde vatandaşlarımızla kucaklaşarak hasret geçirmekte kararlıyız. Biz asla ülkesinden bir Haber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız. İnşallah bu hafta sonu Zonguldak'ta olacağız. Kadınıyla ve erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her kesimden insanımızla aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız.

"YANGIN SÖNDERME UÇAKLARININ SAYISINI 20'YE ÇIKARIYORUZ"

Diğer yandan havaların ısınmasını beklemeden, orman yangınlarıyla mücadelemizi güçlendirecek adımlarımızı atıyoruz. İHA'ları 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 50'ye çıkarıyoruz.

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