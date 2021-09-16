Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz'

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programda meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ahiliğin öneminden bahsederek, "Neşet Ertaş'a ve nice gönül erine ev sahipliği yapmış bu şehirde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ahilik haftamız ve esnaf bayramımız, kardeşliğimiz daim olsun. Ecdadın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz. Değerinden bir şey kaybetmeyen ahilik bu günün dünyasının ihtiyaçlarına derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinemizden bir tanesidir. Gönül hazinelerimizin insanlığın manevi şifası için dünyanın 4 bir tarafında tanınması için 2021 senesini 'Ahi Evran' yılı olarak ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılıdır. Esnaf bayramımızı ilim, irfanla birleştiği ahilik müessesinin en güzel şekilde tanıtılması haline getirilmesinin gayreti içerisindeyiz. Ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti alanında devlet kurma maharetiyle maruftur. Bu devletler sadece kılıçla kurulmadı. Asıl büyük ve kalıcı fetih gönüllerde gerçekleşti. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla kazandığımız zaferleri Yunuslarla, Ahi Evranlarla ve daha nice evliyaların sözleriyle tahkim ederek kalıcı hale getirdik. Bugün adına ‘kalite yönetimi' denen yaklaşımlar, ahilerimiz tarafından asırlardır zaten uygulanmaktadır. Ahiliğin sosyal rolü üreticiyle tüketici arasında olduğu kadar zengin ile fakir arasında kurduğu dengeden gelmektedir. Günümüzün ihtiyacı olan sosyal adalet işte bu dengedir. Modern dünyanın son yıllarda keşfettiği çareler bizim ahiliğin nizamında ayrıntısıyla yazılıdır. Bu günkü teknoloji bilime, ekonomik ve sosyal düzene asırlar öncesinden zemin hazırlayanlar olmasaydı kendimizi şuanda çok farklı ve dramatik yerde olabilirdik. İbni Sina'yı bilmeden tıbbı anlayamayız. Farabi'yi, Biruni'yi anlamadan matematik konuşamayız. Bizlere düşen görev tarihimizin iz bırakan olaylarını önce kendimiz hatırlamak sonra tüm dünyaya hatırlatmaktır. Vizyonlarımızı bu şekilde geliştireceğiz, hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. Biz kendi siyaset hayatımızda da bu anlayışla hareket ettik, ediyoruz. 2023 hedefleri, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu diyoruz. Ahi olabilmek için öncelikle çalışmak, bir meslek sahibi olmak gerekir. Kapısı 72 millete açık esnafın olduğu yerde din, dil, ırk ayrımı olmaz. ‘Rızık Allah'tandır' diye ekmek teknesini açan esnaf rızkın kimin elinden geleceğini seçmez. Devirler geçse de, dünya değişse de değişmeyecek olan bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır. Bu millet ne badireler atlattı, ne imtihanlardan geçti. Sadece son 8 yılda yaşadıklarımız başlı başına bir ibret vesikasıdır. Bizi çimento gibi birbirimize kenetleyen kardeşliğimizin sayesinde Allah'ın yardımıyla hepsinin üstesinden geldik, bundan sonra da aynı şekilde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Pandemiden en çok etkilenenlerin esnaflar olduğunu, kaydeden Erdoğan, "İki yıldır dünyayı sarsan, her ülkeye ekonomik bakımdan ağır darbe vuran bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın tüm dünyayla birlikte bizi de etkiledi. Kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor. Bu süreçte en çok etkilenenlerin arasında esnafımız geliyor. Salgının esnafımızın üzerindeki yükü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık. 16 Mart 2020, 5 Şubat 2021 tarihleri arasında 760 bin esnafımız yaklaşık 19 milyar lira faiz indirimi kredisi kullandı. Bankanın verdiği yatırım kredileri ile birlikte 2021 yılı içerisinde toplam kullanılan kredi miktarı 43 milyar TL. Faydalanan esnaf ve sanatkar sayısı 985 bine ulaştı. Ağustos ayı sonu itibariyle 2021 yılı içerisinde 140 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 17 bin TL faiz indirimli kredi temin ettik. Esnaf ve sanatkarımızın KOSGEB'den kullandıkları kredilerinin geri ödemelerini de aynı şekilde faizsiz olarak erteledik" ifadelerini kullandı.

"Raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamd olsun, gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadıkları bir dönemde kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek yolumuza devam ediyoruz. Neşet Usta diyor ki; ‘Kendi; kendisinden utanmayan hiç kimseden utanmaz'. Türkiye'nin ve milletimin felaketinden kendine fayda çıkarmaya çalışanların da utanmasının olmadığını hep birlikte görüyoruz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var. Ama gönül gönüle vererek üstesinden gelemeyecek durumda değildir. Ekonomideki son gelişmeleri görüyorsunuz. Aldığımız tedbirler ve uygulamaya geçirdiğimiz programlarla dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam salgın döneminin öncesinin dahi üzerine çıktı. Kimi ülkeler gibi hazırda paramız olmadığı halde bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Enflasyonun açtığı sıkıntıları da biliyoruz. Enflasyonu önlemek için raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Şeker pancarı alımına yüzde 25 zam

Bu yılki şeker pancarı alım fiyatının ton başına 420 TL olduğunu açıklayan Erdoğan, "Ülkemizin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden biri olan Kırşehir'de 2021 alım fiyatlarını açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırdık. Şeker Pancarının alım fiyatını ton başına 336 liraydı. Bu yılki şeker pancarı alış fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ahilik Onur Ödülü' verildi.