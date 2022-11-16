Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'da önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısın sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır.

- “Şuana kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Mutabakatın kesintisiz işlemesi tahılın Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyacı olan ülkelere ulaşması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz”

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F16 konusunda, “Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi” dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması konusunda ABD'nin tepkisine ilişkin, “Kuzey Kıbrıs'la ilgili Türk Devletleri Teşkilatı'nda aldığımız karar geçerlidir. Bu kararla ilgili herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. Bundan sonraki süreçte de olumsuz yaklaşan ülkelere gerekli olan yerde gerekli cevabı veririz” dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'ya düşen füzelere ilişkin “Rusya'nın alakamız yoktur demesi bizim için önemli. Biden'ın bu füzelerin Rus yapımı olduğunu açıklaması heralde bunun Rusya ile alakası olmadığnı göstermiştir. Bu bir teknik arıza olabilir bu nedenle inceleme şarttır” dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstiklal Caddesi'ndeki bu olayın akabinde şuanda İstanbul'da hava normale dönmüştür. Bu konuyla ilgili 40 yıldır mücadele eden ülkeyiz. Burada da bizler yine terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlara Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.