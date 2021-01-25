Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarını helikopterden inceleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim edeceği alana geçeceği bildirilirken, vatandaşlar da beklemeye başladı.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 binden fazla konutun yapılmaya başlandığı Elazığ’da, şu ana kadar 2 bin 500'den fazla konut teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Elazığ'a geldi. Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle incelemelerde bulunduğu, merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde deprem konutlarının anahtar teslim törenine katılmak üzere bölgeye geçeceği bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlardan Mehmet Çakabay, "Cumhurbaşkanını bekliyoruz, bugün gelecek. Bizim de burada evimiz var. Heyecanla bekliyoruz. Gözümüz yollarda. İnşallah yakından da görme şansımız olur. 40 yılda bir belki bu şans bize nasip oldu. O da bugün oldu” dedi.

Vatandaşlardan Selahattin Akalın ise, "Cumhurbaşkanımız Elazığ’a gelecek. Sevgi ve saygı duyuyorum. Ne mutlu ki bu ülkenin vatandaşıyım. Bize evler yaptı, gurur duyuyorum. Deprem ve afetlerden Allah hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Elâzığ depreminin yıl dönümünde, yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslim törenindeyiz. https://t.co/12H9OR9tpL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 25, 2021

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yıkılan binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki bize o ortaya koyduğunuz tavırla güç verdiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Yardımcım olarak görev yapan Fuat Bey, valimiz bu işin takibini yaptılar, koşturdular. Şu anda gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Bütün mesele okullarıyla, camileriyle, daireleriyle onlara mutlu bir imkan hazırlamak bizim görevimizdir. Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur. Bizler de Cumhur İttifakı olarak bu anlayışla millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Elazığ'a Şehir Hastanesi'ni de yaptık. Eğer bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık. Bütün operasyonlar her şey çok süratli oldu. Bundan sonra yapacağımız daha çok işimiz var. Bakanım '6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz' diyor, böylece gakkoşlar 'bizimki bitmedi' demeyecek, hepsi bitmiş olacak.

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