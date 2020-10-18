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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında rezervin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı
Güncel 18.10.2020, 07:48
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. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda sosyal medyada trend olan akımı kapsamında yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında, 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' ifadeleriyle iki görsel kullandı.
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