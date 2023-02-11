Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde açıklama

DEPREMDE CAN KAYBI 21 BİN 43

10 binlerde ifade edeceğimiz binalar oturulamaz hale gelmiştir. Can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız da yaralı olarak kurtarılmıştır. Bu depremde maalesef Diyarbakır'da 320 bina kullanılamaz hale gelmiştir.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM

Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversiteleri bu yolla tadil ederek KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.

2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var.

CELP TARİHLERİ ERTELENDİ

Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir