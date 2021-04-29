Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!

Memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Esnafa sağladığımız gelir desteğinin ve kira yardımının süresini 1 ay daha uzatıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.