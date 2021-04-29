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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu. Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.

Güncel 29.04.2021, 19:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!

Memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Esnafa sağladığımız gelir desteğinin ve kira yardımının süresini 1 ay daha uzatıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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