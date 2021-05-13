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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

Güncel 13.05.2021, 09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı. “Sevgili kardeşim” diyerek mesajına başlayan Erdoğan, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum” dedi.

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