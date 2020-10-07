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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'ya 2 özel hat levhası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 2 özel hat levhası hediye etti. Hediye edilen hat levhaları caminin duvarına asıldı.

Güncel 07.10.2020, 12:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 2 özel hat levhası hediye etti. Hediye edilen hat levhalarının üzerinde Al-i İmran Suresi'nin 173. ayeti olan "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" ile Rad Suresi'nin 28. ayeti olan "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazdığı görüldü. Değerli bu iki hat levhası caminin duvarlarına asıldı.

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