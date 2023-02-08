Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet bölgesinde açıklama

CAN KAYBINI AÇIKLADI

Ziyaret ettiği çadır kentte açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı sayımız 8 bin 574, yaralı sayımız ise 49 bin 133" dedi.

Çeşitli otellerin görüşmelerin yapıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarıımz Antalya, Alanya ve Mersin'deki otellere yerleşmek isterse tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Tüm imkanlar oteller tarafından karşılanacak" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Pazartesi 04:17'de gerçekleşen deprem felaketi 10 vilayetimizi vurdu. 10 vilayetimizin merkezi de burasıydı. Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk adımı burada yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga 10 vilayetimizde gerçekleşti. Ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir.

üm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonun koordinasyonunu yürütüyoruz. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandılar ama... Biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız varsa, biz vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız.

Çok ciddi bir oda kapasitesine de ulaştık. Vatandaşlarımız olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler, 'evet' derlerse kendilerini bu otellere yerleştireceğiz. bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Bizim de çalışmalarımız çok daha hızlanacak, daha rahat hale gelecek. İlk etapta yollarda ve havaalanlarında sıkıntılarımız oldu. Akaryakıtta vs. bazı ufak tefek aksaklıklar var.

Tüplerimizi de illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımı yapmak suretiyle çadırlardaki ısınma sıkıntısını da geçirmiş olacaklar.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMİŞ HALDEYİZ"

Provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımın fırsat vermemesini istiyorum. Bugün birlik olma, dayanışma zamanıdır. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş haldeyiz. Ailelere belli desteğimizi vereceğiz. Hazine maliyeden bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. Bu bütçeyle beraber her ailemize 10 biner lira inşallah şu an hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz.

Erdoğan deprem bölgesindeki çadır kentte vatandaşları ziyaret etti...

Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte geçti.

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ

Koordinasyonla ilgili detaylı incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla görüştü.

Burada incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Deprem bölgesine giden Başkan Erdoğan'a bakanlar ve vekiller eşlik ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİLGİ ALDI

Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte ve bölgede incelemelerde bulunacak.

Erdoğan ile bölgeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.

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