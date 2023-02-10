Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Adıyaman'dayız sonrasında da Malatya'ya hareket edeceğiz. Maalesef son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralı vatandaşlarımızın sayısı 75 bin 523'e yükseldi.

Bu tür afetlerde hayatını kaybedenler şehittir. Ülkemizin tüm kamu imkanları afet bölgesine hareket ettirildi. Bazı kendini bilmezler soygun yapıyor, marketleri soyuyorlar. Bu suistimalleri yapanlara gerekli müeyyideler yapılacaktır. Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır.

Şu ana kadar 94 ülkeden yardım teklifleri geldi. Milletimiz şahittir ki, bakanlıkları belediyeleri tüm kurumları hangi görüşten olursa olsun, vatandaşlarımızın her biri depremzelerimizin yanında olmak için var gücüyle yanlarında olmuştur. Bir yıl içinde bu binaları elimizdeki tip projelerle sahiplerine tespit edeceğiz.