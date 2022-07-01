Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

NATO Zirvesi: Liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bizler bu sözleşmenin içine girmesi gereken teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Bunlar kabul edildi. AB bu işi hep PKK ile geçiştirdi. Artık bu PKK ile kabul edilebilecek bir terör mücadelesi değildir. Buraya PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerini de yerleştirdik. Biraz yan çizmeye kalktılar ama bu bizim kırmızı çizgimiz dedik. Bunun NATO sözleşmesinin mutabakat zaptına özellikle PKK'nın dışında YPG ve FETÖ terör örgütü yerleşmiş olması bizim nasıl başarıyla çıktığımızın ifadesidir. NATO Zirvesi'nde de terörle mücadelemizi de Türkiye'deki bu gösterileri de, Avrupa'daki terör gösterilerini de yayınladık.

Miçotakis'in açıklamaları: Bizim Yunanistan ile savaşa girelim, savaşalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. 147 kere hava ihlali yaptılar. Komşuysak, dostsak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsun? Böyle bir ihlal yaparsanız benim Hava Kuvvetlerim de size gerekli görselliği verecektir. Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Birçok lider, barıştırmaya çalıştı, şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz.