Son Dakika
Ali Koç: "427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 20212 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022’de Trabzonspor’un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması iç
Ali Koç: "Devletimize sesleniyorum; bu pankart için gerekenlerin yapılmasını, otobüsümüzü kurşunlayanların bulunmasını istiyoruz."
Ali Koç: "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama (CANLI)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Belediyesi'nde vatandaşlara hitap ediyor.
Güncel 06.05.2022, 14:56