Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 7. İl Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Suriye'de 4 milyon civarında insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi burada briket evler yapıyoruz. İdlip'te evsiz kalan kardeşlerimizi yerleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Söz verdiler bize, başta Almanya, 125 milyon euro biz de destek veririz dedi. Ondan sonra elli dereden elli türlü su getirdiler. Yok BM dediler, yok şurası dediler, burası dediler. Bir Allah'ın kuruşu yok. Bunların sözüne inanılmaz, biz STK'larımızla devam ederiz briket evleri yaparız dedik. Biz Batı'dan teşekkür beklerken, sınırlarımız dibinde terör koridorları oluşturma gayreti ile karşılaştık. Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlıkları var" dedi.

Türkiye'nin Libya'da meşru yönetimin davetiyle, Suriye'de ise mazlum milletin daveti ile yer aldığını belirterek, "Libya'da ülkenin meşru yönetiminin yanında yer aldığımız için destek beklerken, iftiralarla, ithamlarla bölgeden dışlanmaya çalışıldık. Ama hayır. Oradaki kardeşlerimizin, oradaki meşru hükümetin daveti ile biz oradayız. Suriye'de biz mazlum Suriye halkının daveti ile oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklememize gerek yok. Zalim Esed, işine gelenleri davet edebilir. Biz orada o mazlum milletin daveti ile varız" şeklinde konuştu.

ABD'lilere tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayan ABD yöneticilerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de haksızlığı ve hukuksuzluğu ortada olan girişimlere karşı hamleler geliştirirken tehdit derecesine varan engelleme çabalarına maruz kaldık. Kafkasya'da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. Şimdi duyuyorum. Bazı Amerikalılar, İlham kardeşimi arıyor, 'Biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var.' Ee, 'biz yeri gelirse Türkiye'ye de yaptırım uygularız.' Yav sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz sizden F-35 için adım attık, paranızı ödedik. Siz F-35'lerimizi vermediniz, vermiyorsunuz. Bizleri tehdit ettiniz, S-400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Biz kabine devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz, Türkiye" dedi.

"Heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye düşmanlarının kararlı yürüyüşlerini durduramayacağını belirterek, "Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça, yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni, milletimizin desteği ile ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir. Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeydeki mücadelesini medeniyet ve tarihi mirasına yakışır bir şekilde yürütürken, 81 vilayetimizin her birini içerisine alan kalkınma hamlemizden de en küçük bir taviz vermiyoruz. Vatan topraklarının her karışını, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla donatıyoruz. Bu yatırımlardan Malatya'mızd a payına düşeni almıştır" şeklinde konuştu.

"Ama rakamdan anlamaz ki"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Bay Kemal ne diyor, çiftçiyi yok ettiniz diyor. Bak ben sana rakam veriyorum. Ama rakamdan anlamaz ki. Neymiş, maliye müfettişiymiş, hesap uzmanıymış. Lafta uzmanı olmanın bir anlamı yok. Bu hesapları iyi tut" diye konuştu.

"Salgın döneminde yatırım hamlelerine yenilerini ekliyoruz"

Erdoğan, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına rağmen Türkiye'nin her tarafında yürütülen yatırım hamlelerinin devam etttiğini belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın bir çok ülkesinde ekonomi adeta durma noktasına gelmişken, hamdolsun biz yatırım hamlemize yeni hamleler ekliyoruz. Sadece son 1 ay içerisinden Gaziantep'ten hatay'a, Konya'dan mersine kadar ülkemizin dört bir yanında, barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik. Türkiye'ye terörle, şiddetle, şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı bugün de malatya'dan veriyoruz. Bu gün bir kez daha durmak yok, yola devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, tek bir toplu açılış töreni ile toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımının Malatya halkı ile buluşturulduğunu belirterek, "Eğitimde 8 ilçemizde inşası tamamlanan okullar ile lojmanları, Sağlık'ta Arguvan ilçemizde inşa edilen, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, acil sağlık istasyonu ile Kuluncak ilçe entegre hastanesini insanımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayi ve teknolojide Yeşilyurt TSE Araç kontrol merkezini, enerjide 380 kilowatlık Keban-Şal2 Özel Bölge güçlendirmesinin açılışını yapıyoruz. Gençlik ve Spor'da ilçelerimizdekifutbol sahalarının, gençlik merkezlerini, olimpik kapalı yüzme havuzu ve öğrenci yurtlarını devreye alıyoruz. İnönünü Üniversitesi'ne ait 217 yataklı İnönü Onkoloji Hastanemizi, Turgut Özal Üniversitemizi attığımız bu Malatya Büyükşyehir Belediyesi'nin planladığı toplam yatırım tutarı, 438 milyon TL'yi geçen hizmet binalarının, tesislerin, yol, bulvar, meydan ve çevre düzenlemelerinin açılışlarını da bu vesileyle yapmış oluyoruz. Ayrıca Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin tamamladığı muhtelif alt yapı, üst yapı projelerinin, güvenlik birimlerimize ait hizmet binalarının, özel sektörümüze ait farklı alanlardaki üretim tesislerinin resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız 5 bin ton kapasiteli kuru kayısı depolama tesisinin kayısı üreticileri ile tüccarlarına, nakliye, depo kirası ve vergi alanlarında ciddi avantajlar getireceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ile toplam yatırım tutarı 13 milyon euro'yu geçen ikinci bir depoyu da 2021 yılının ikinci yarısında şyehrimize kazandırmayı ümit ediyoruz. Böylece kuru kayısıda dünya ihracatının yüzde 60'ından fazlasını yapan Malatya'yı bu alanda en üst lige taşımayı hedefliyoruz. Kayısı üreticilerine olan desteğimiz sadece depolama tesisleri ile sınırlı değildir. Ülkemizin marka ürünlerinden olan kuru kayısının dünya pazarında gerçek değerinden işlem görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kayısı üreticilerinin verdiği emeğin karşılığını alması ana önceliğimizdir. 2020senesinde bu doğrultuda devrim niteliğinde bir adım attık. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa kuru kayısıyı toprak mahsulleri ofisimizin alımlarına dahil ettik. Önümüzdeki dönemde bu adımları devam ettirerek, üreticilerimizi korumayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz aktif fay hattında"

Erdoğan, Türkiye'de yaklaşık 1 asırdır meydana gelen depremlerde onbinlerce kişinin öldüğünü hatırlatarak, "Ülkemiz coğrafi bakımdan depremlerin sık yaşandığı aktif fay hatlarının geçtiği bir kuşakta bulunuyor. Son bir asırda yaşadığımız büyük depremler, bu acı gerçeği sık sık hatırlatıyor. Türkiye on binlerce insanın hayatına mal olan bu gerçeğe rağmen depreme hazırlık konusunda uzun yıllar yeterince tedbir almamıştır. Özellikle köyden şehre yaşanan düzensiz göç ile beraber, çarpık yapılaşma, başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere bir çok şehrimizin kronik sorunlarından biri olmuştur. Ülkemizin diğer kronik meseleleri il ebirlikte depreme karşı dayanıklı konutlar inşa etmeyi de önceliklerimiz arasına aldık. Depremlerden çıkardığımız dersler ışığında, şehirlerin imarından, binaların inşa standartlarına kadar tarihi önemde değişiklikler yaptık. TOKİ vasıtasıyla 81 ilin tamamında, kentsel dönüşüm projleeri başlattık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen Türkiye'ye sağlam, güvenilir, sağlıklı, depreme dayanıklı bir şehirleşme modelini kazandırdık. Elbette on yılların ihmalinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini biliyoruz. Birikmiş sorunların bir anda yok olup, bitmeyeceğinin de farkındayız. Ancak depremle karşılaştığımızda, mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz bulunmuyor. Bu amaçla her açıdan güvenli evlerin ekonomik gücü yerinde insanlarımız yanında 83 milyonun her bir ferdi için hayata geçirmek önem arzediyor. Bu gün açılışını yaptığımız en önemli yatırımız, toki'nin inşaatını bitirdiği deprem konutlarıdır" diye konuştu.

446 kişişe konutu teslim ediliyor

Erdoğan, Pütürge ve Kale ilçelerinde 446 depremzedeye konutlarının teslim edileceğini belirterek, "Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremden sonra insanımızın yaralarını sarmak için hemen çalışmalarımızı başlattık. Pütürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnşası devam eden diğer konutlar tamamlandıkça, hak sahiplerine teslimini peyderpey devam edeceğiz. Depremde kaybettiğimiz canların sızısını aradan geçen süreye rağmen yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erdoğan, tesis ve hizmetlerin yapıldığı bölgelere videokonferas yoluyla canlı olarak bağlanarak, açılışları yaptırdı