Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugünün çocukları, yarınlarımızı inşa edecek'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Eğitim bütçemizi 10 milyar liradan 273 milyar liraya çıkarmasaydık, diğer ülkeler gibi salgın döneminde sıkıntı yaşardık. Ülkemize çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık.

Evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılan kitap sayısı 4 milyar adedi buldu. Artık yardımcı kaynaklar da Bakanlığımız tarafından hazırlanıp ücretsiz şekilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz.

Yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatil elbette keyifli vakit geçirmek demektir, belki bir topun, belki bir uçurtmanın peşinde saatler boyu koşacaksınız. Arkadaşlarınızla doyumsuz sohbetlere dalmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Kiminiz tatilini farklı yerlerde, farklı faaliyetlerle geçirecek. Tüm bunları yaparken tatilin yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu da lütfen unutmayın. Tatilin sevincini yaşarken araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Bilgisayarda veya sokakta, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten geri durmayın. Günlerinizi sadece bilgisayarla, tabletle ekran başında ziyan etmeyin. O da aşırı bir bağımlılığı getirir