Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir'

"Ülkemizin bekası, milletimizin istiklali uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. O gece özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum.

Fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi kardan aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. Çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. Yurdu yaşatmak için can veren kahramanların haklarını ödeyemeyiz.

Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkenin asli sahibi şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhanlardır. Daha 15 yaşındayken şahadet şerbeti içien Halil İbrahim Yıldırım'dır. Kahramankazanlı çiftçilerimizdir. Bu ülkenin sahibi yüireinde iman, ellerinde bayraklarla hainlere meydanları dar eden kahraman kadınlarımızdır.

Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların, 15 Temmuz gecesi bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. Demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle bir darbe girişimini püskürtmüş, bir işgal teşebbüsünü engellemiştir.

Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletvekillerimiz gazi Meclis'in şanına yaraşır bir şekilde halkın emanetini yere düşürmemiştir. O gece engelleri aşarak, tankların çevresinden dolanarak TBMM'ye gelen ve milletin vekili olma sorumluluğunu yerine getiren herkese şükranlarımı sunuyorum.