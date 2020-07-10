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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam saat 20:53'te ulusa seslenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak.
Güncel 10.07.2020, 16:53 10.07.2020, 16:55
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadesine yer verdi.
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