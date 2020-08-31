Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz."

Başkan Erdoğan Giresun Limanı'ndan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda açıklamalarda bulundu;

"Buradan ülkemizin dört bir yanındaki balıkçı kardeşlerimize selamlarımı yolluyorum. Afetten en fazla etkilenen Dereli ilçesini ziyaret ettik ve bölgeyi yerinde inceledik. Bu vesileyle sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan kardeşlerimizi de aralıksız bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hamdolsun ki vatandaşlarımızı "Devlet nerede" dedirtmedik. Gerekli olan yardımlarımızı yapıyoruz."

"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi"

"Akdeniz'den de Karadeniz gibi müjde bekliyoruz. Hakkımızı sonuna kadar aramakta kararlıyız."

"Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."

"Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez."

"Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmasını temin ettik."

"Yeni sezonda denizdeki denetimlerde insansız hava araçlarından da faydalanacağız."

"Denizdeki ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunun herkesten önce, rızkını denizden kazanan balıkçıların görevi olduğuna inanıyorum."

"Hiçbir kanun sizlerin vicdanı ve kendi aranızda kuracağınız oto kontrol kadar etkili olmaz."