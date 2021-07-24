Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bayramlık tişörtü' ile ne mesaj vermek istedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Temmuz 2021 günü genel başkanı olduğu AK Parti mensuplarına yönelik videolu bir bayram mesajı yayınlandı.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı’nın videoya dair “Erdoğan, sözlerinin ortasında derin bir iç çekiyor ve gözlerini kapatıyor, uyuklar gibi oluyor ve bir an, sanki içi geçmişçesine susuyordu. Banttaki bu durum TRT tarafından banttan kesilmişti. Ama görüntüyü Anadolu Ajansı'ndan alan diğerleri aynen yayınladılar” şeklindeki sözleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un tepkisini çekti.

TİŞÖRTÜ DE GÜNDEM OLDU

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre, görüntülerde dikkat çeken bir husus daha vardı ki o da Erdoğan’ın üzerindeki tişörttü. Erdoğan videoda, özellikle orta ve dar gelirli kesimdeki, belli bir yaşın üstündeki erkekler arasında sık görülen, yatay çizgili Lacoste marka tişört ile görünüyordu.

Erdoğan’ın seçtiği tişört hakkında da sosyal medyada da pek çok yorum yapıldı. Kimileri, Erdoğan’ın tişörtünün bir mesaj verme amacı içerdiğini iddia ederek, bu yolla sıradan insanlara “Ben de sizdenim” demeye çalıştığını öne sürdü.

Yine Erdoğan’ın sıklıkla tercih ettiği ekose desenli ceketlerin özellikle geçmişten beri orta halli semtlerdeki esnafta sıklıkla görülen bir kıyafet türü olduğu biliniyor.

“SON ZAMANLARDA 'ZENGİNLEŞTİ' İDDİALARINA KARŞIN 'BEN DE SİZDENİM' MESAJI VERİYOR”

Erdoğan’ın kıyafet seçimlerini bilinçli olduğunu söyleyen iletişimci Melis Bayraktar, bu konuda uzmanlardan da destek alarak konuya ve duruma uygun kıyafet ve renk seçimi yaptığının bilindiğini hatırlattı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı'nın seçtiği tişört ile ilgili "Son zamanlarda muhaliflerinden gelen 'Erdoğan artık halktan biri değil, aşırı zenginleşti' iddialarına karşın seçtiği tişört ile 'Ben de sizdenim' mesajı vermek istiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Yabancı siyasetçilerin de zaman zaman spor kıyafetlerle kamuoyu karşısında çıktığını görüyoruz" diyen Bayraktar, av kıyafetleriyle ekrana çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i örnek verdi.

Bayraktar, "Dolayısıyla Erdoğan’ın tercihi de vermek istediği mesaj için iyi bir tercih ama daha şık bir şeyi de tercih edebilirdi" diye konuştu.

"BENZER KIYAFETLERE SAHİP İNSANLARDA SEMPATİ UYANDIRABİLİR"

Bayraktar, şunları söyledi:

"İnsanlar kimi zaman hayran oldukları sanatçıların 10 yıl önceki kıyafetlerinin benzerlerini bile bulup giyinebiliyor. Erdoğan’ın giyindiği tişörtün benzerine sahip olan insanlar tabii ki 'Bende de aynısı var' diyerek empati kurarlar. Seçilen tişörtün ayrıca herkesin ulaşabileceği bir tarz olması da önemli."

“SEÇTİĞİ TİŞÖRT İLE SİZDEN BİRİYİM, DEĞİŞMEDİM” DİYOR

Girişim Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Taşkın Işık da Erdoğan’ın seçtiği tişört ile özellikle muhafazakar tabanına “Ben de sizdenim” mesajı vermek istediğini ifade etti.

Türkiye'de seçim tartışmalarının devam ettiğini hatırlatan Işık, Erdoğan'ın tam da bu süreçte tabına hitap ettiğini söyledi ve ekledi:

"Erdoğan gençler arasında desteğinin çok kuvvetli olmadığını bildiğinden söylemlerinde muhafazakar tabana ve belli bir yaşın üstündeki insanlara daha fazla seslenme ihtiyacı hissedebilir. Bu açıdan gerek söylem,gerek davranış olarak buna uygun hareketler içine girmesi normal. Seçtiği tişört ile 'Sizden biriyim, değişmedim. Zengin biri olsam bile kişiliğimi, sizden biri olduğumu unutmadım' mesajı vermek istiyor."

"BİLİNÇLİ BİR TERCİH DEĞİL. ZEVKİNE GELDİĞİ YERE UYGUN KIYAFETLER GİYİYOR"

"Siyasilerin kıyafet seçimlerinin, halkın psikolojisi üzerisinde gerçekten bir etkisi olabilir mi?" sorusunun yanıtını ise Psikiyatr Doktor Ayhan Akcan verdi.

Akcan, Bayraktar ve Işık’tan farklı olarak Erdoğan’ın tişörtü belli bir amaç için bilinçli olarak seçmediği görüşünde.

"Geldiği yer belli. Oraya ait kıyafetler giyiyor" diyen Ayhan Akcan, "Sonuçta ortada Paris’te Londra’da büyüyen İngiliz, Fransız ekolünde eğitim almış, her hareketine ve sözüne dikkat eden bir lider görünümü yok zaten. Öyle olsa 19 yıl iktidarda kalamazdı" değerlendirmesini yaptı ve şöyle devam etti:

"20'li yaşlarında ne giyiyorsa onu giyiyor. Kendine zevkine uygun, ortalama vatandaşın zevkine benzer kıyafetler giyiyor. O anda onu bulmuş kullanmış. Ayrıca uzun boylu olduğu için açık mavi, çizgili, ekoseli kıyafetler ona yakışıyor."

"PAPYON BİZDE SEVİLMEZ, GÖMLEĞİN ÜÇ DÜĞMESİNİN AÇILMASI UYGUN GÖRÜLMEZ"

“Peki bu tür kıyafetler halk nazarında olumlu etki yaratır mı?" sorusuna ise Akcan, “Olumlu etki yaratır. Herkesin giyindiği kıyafeti liderin üzerinde de görmek kendine yakın hissettirir. O nedenle bazı ülkelerde liderler milli kıyafetleriyle halkın önüne çıkarlar" dedi ve papyon örneğini verdi:

"Papyon bizde sevilmez. Kravat çok benimsenmez ama yine de kravatlı çıkmak normal karşılanır. Gömlekle çıkmak normal görülür ama gömleğin üç düğmesinin açılması hoş karşılanmaz. Siyasetçilerin temiz, ütülü, herkesin de giyebildiği kıyafetlerle toplum önüne çıkması her zaman ilgi çeker."

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