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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camii'nin açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da restorasyonu yapılan Başçarşı Camii'nin açılışını yapması bekleniyor.
Güncel 27.08.2021, 14:02
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında restorasyonu yapılan Başçarşı Camii, açılışa hazır.
"Saraybosna'nın kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda yer alan caminin duvarları ve kubbesi onarılırken, iç mekanında yenilemeler ve bahçe düzenlemesi yapıldı.
Klasik Osmanlı dönemi camilerinden olan Başçarşı Camii'nin açılışı, Saraybosna'ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
(İHA-Zehra ADİLOVİÇ)