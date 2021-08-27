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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başçarşı Camii açılışında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te, restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışına katılıyor.
Güncel 27.08.2021, 14:57 27.08.2021, 15:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışında konuşma yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Başçarşı Camii’nin açılışında konuşuyor https://t.co/eunVibPyk1— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) August 27, 2021
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Başçarşı Camii'nin restorasyonunu birlikte yaptık. Camilerde kendimizi geliştirmenin yolunu aramalıyız.
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