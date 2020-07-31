Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Umman ve Türkmenistan liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.