Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Sözlerine Azerbaycan'ın Şuşa zaferi ile başlayan Erdoğan, “Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bütün bu sabrın sonunda ‘Men sebera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Türkiye, en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan yerleri kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu. Ermenistan'ın saldırganlığı ile başlayan çatışmaların ardından Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa'nın kurtuluşu, kalan kısımların özgürlüğüne kavuşmanın yakın olduğunun işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. İzmir depremi üzerinden hükümeti eleştirenlere cevap veren Erdoğan, “İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AK Parti'li ilçe belediye başkanları katıldı. Kongrede il başkanlığına aday gösterilen AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise bir yakınının korona virüs test sonucunun pozitif olması sebebiyle kongreye katılamadı.

Konuşmasında partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kim kibir belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, yoğunluk milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin bahanesi olamaz. Kuruyan dalları budandıkça güçlenen ağaç gibi, ülkenin her köşesine dallarımızı salacağız. Ana kademe ile kadın kolları, gençlik kolları, başkanlar, vekiller ile partimize gönül vermiş her bir kardeşimiz ile milletimizin emrinde olacağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. Şahsım olarak gerektiğinde canımı ortaya koyma pahasına bu kutlu davaya adanmış olmaktan daha büyük bir şeref bilmiyorum. Ne belediye başkanlığım, ne genel başkanlığım, bu büyük davanın bir ferdi olmanın önünde değildir. Sizlerden de aynı anlayış ile partimize sahip çıkmanızı, milletimiz ile olan muhabbetimizi sıkı tutmanızı istiyorum” diye konuştu.

“Kocaeli'ne 18 milyar tutarında yatırım yaptık”

Kocaeli ile ilgili yatırımlardan bahseden Erdoğan, “Kocaeli'ne 18 milyar tutarında yatırım yaptık. Hiçbir siyasi partinin geçmişinde böyle bir şey yok. Şehrimize eğitimde 11 bin 443 adet yeni derslik inşa ettik. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 14 bin kişilik yurt binaları açtık. 950 kişi kapasiteli yurt inşaatı inşallah seneye tamamlanıyor. İzmit, Gebze, Kandıra'da 3 bin 850 kişi kapasiteli yurt inşaatlarımızın proje çalışmaları sürüyor. 18 yılda 37 spor tesisi kazandırdık. En güzel statlardan birini bu şehrimize yaptık. Şehrimiz için 9 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? 9 sağlık tesisinin inşası devam ediyor. Ulaştırmada 193 kilometre ilave ile şehrimizin bölünmüş yol mesafesini 343 kilometreye ulaştırdık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun biten kesimlerini etap etap trafiğe açtık. Kurtköy-Akyazı kesiminin yıl sonu tamamlanması ile tümüyle hizmete girecektir. Kocaeli'ni yüksek hızlı tren noktası haline getirdik. Kocaeli Türkiye'nin doğusundan, batısına birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Kocaeli'ne bunlar yakışır. Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birini kazandırdık. Köseköy lojistik merkezinin ikinci etabına ilişkin ihale çalışmaları sürüyor. Gebze'yi Marmaray ile boğazın altından İstanbul ile buluşturduk. Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Darıca Sahil Metro hattı yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda. 12 İstasyon ve depo sahasından oluşuyor. Hedefimiz bu hattı 2023 yılına kadar hizmete sunmak. Kocaeli'nde 2 baraj, 3 gölet inşa ettik. Bir gölet daha inşa ediyoruz. 27 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 5 sulama tesisi ile 48 bin dekar araziye daha can suyu sağlayacağız. 380 milyon tutarında Kocaelili çiftçimize destek verdik. Doğalgaz almayan ilçemiz kalmadı” şeklinde konuştu.

“İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir”

İzmir depreminden bahseden Erdoğan, “Kocaeli, 1999 depremiyle, depremin yol açtığı yıkımları ve acıları en iyi bilen şehirlerin başında geliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor. Depremin ardından devletimiz tüm bakanlıkları ile İzmir halkının yardımına koştu. 1 yıl içinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Pek çok yardım teşkilatı ve STK hemen depremzedelere el uzattı. Evleri ve işyerleri yıkılan, hasar gören, denizin taşması sebebiyle zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlandı. Eşyalarını alamayan vatandaşlara 30'ar bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapılıyor. İş yerine yıkılan, sular altında kalan esnaflarımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor, 520 bin öğün yemek hizmeti verildi. Psiko destek olarak 32 bin çocuk ve yetişkin ile görüşme gerçekleştirildi. Şehirde herhangi bir çadır eksiği veya kalacak yer sıkıntısı yoktur. İki konteyner kent kurulması için çalışmalar sürüyor. 2 hafta içinde kullanıma hazır hale gelecektir. Acil müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti veriliyor. Hasar tespit çalışmalarını Salı gününe kadar bitiriyoruz. Hasarsız veya az hasarlı binalarda oturanların evlerine girmelerinde herhangi bir sakınca görülmüyor. TOKİ yeni konutların inşası konusunda hemen çalışmalara başlamıştır. Amacımız az katlı, sağlık, huzurlu konutlar inşa ederek depremin yıl dönümüne kalmadan İzmirli kardeşlerimizin hizmetine sunmaktır. İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek. Maliyetlerinden yüzde 40 ile 50 indirim yapılacak konutlar 2 yılı ödemesiz 18 yıl ödeme ile hak sahiplerine verilecektir. İzmir'e tekrar geçmiş olsun diyorum. Deprem gibi ortak bir acıyı devlete, hükümete, şahsıma karşı kullanmaya çalışanlara iki çift söz etmek istiyorum. İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili adımlarına müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere, hükümetin her adımını engellemeye çalışanlar onlar. El uzatmak yerine elleri arkada boş boş gezen onlar. İzmir'in milletvekilisin kaç saat kaldın orada? Turistik seyahat yaptı, Ankara'ya geri döndü. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti için kavga ile uğraşın. Simav'da, Erzincan'da, Elazığ'da deprem oldu biz oradayız. Anında 10 günü bulmadan enkaz kaldırma çalışmalarını bitirdik. Acısına derman olamadığınız millet ile dalga geçmek size bir şey kazandırmaz. Sadece nefret ettirir” ifadelerini kullandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hem şehrimi hem de ülkemiz için hayırlara vesile olacak. Sizler için milletimizden aldığımız emanetin hakkını vermek için gündüz gece demeden var gücümüzle, bütün arkadaşlarımızla durmadan, yorulmadan sürekli çalışmaya devam ediyoruz. Yeter ki emanetin hakkını teslim edelim” dedi.