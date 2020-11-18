Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık çok daha güçlü şekilde üretim ve yatırıma odaklanacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ülkemiz hazırlık dönemini bırakıp şahlanış dönemine giriyor"

"Hedef tek haneli enflasyon rakamına ulaşmak"

– Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmemeiz gerekiyor. Aldığımız tüm kararlarda attığımız tüm adımlarda sizlerle kurduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Son 18 yıldır büyük mesafe kat ettiğimiz demokrasi ve kalkınma yolunda 365 oda ve borsamız lokomotif görevi gördü.

– Birçok iş insanımızla konuştuğumda “Beni faiz batırdı” diyorlar. İnşallah bunları da tersine çevireceğiz. Önümüze çıkan engelleri aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik.

– Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. İşte hukuk ve ekonomi reformlara bu yeni dönemin hazırlıklarıdır. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Ülkemiz, şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve yabancı yatımcılar için en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz.