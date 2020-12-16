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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara - Niğde Otoyolu'nun açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara - Niğde Otoyolu’nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Güncel 16.12.2020, 14:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara - Niğde Otoyolu'nun açılış törenine katıldı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye'ye diğer alanlarla birlikte ulaştırma yatırımlarında da hamdolsun çağ atlatıyoruz.

Manisa Akhisar çevre yolu ile Karakurt Horasan yolunun açılışlarını gerçekleştirmiştik. İnşallah cumartesi günü de Kuzey Marmara otoyolunun son kısmı olan 72 kilometrelik İzmit Akyazı kesiminin açılışını yapıyoruz.

Önümüzde daha uzunca bir açılış listesi bulunuyor. Günü geldikçe bu eserleri hizmete vermenin mutluluğunu milletimizle paylaşacağız.

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren veya işleri azalan esnafımıza önümüzdeki 3 ay boyunca vereceğimiz 5 milyar liralık destek paketini önceki gün kabinenin ardından kamuoyuna açıkladım.

Kamu arazilerini kullanan turizmcilerimiz için de 1 milyar liraya yakın bir erteleme getirdik. Çeşitli alanlarda uygulamaya koyduğumuz katma değer vergisi ve stopaj indirimlerinin sürelerini de uzattık.

Kısa çalışma ödeneğinden, doğrudan yatırımlara kadar daha önce başlattığımız destekleri zaten sürdürüyoruz. Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri ise asla ihmal etmiyoruz.

Elimizde bulunan tüm kaynakları en verimli şekilde kullanarak, iş insanlarımızın ve çalışanlarımızın yanında yer alıyoruz.

Devletin böyle dönemlerde milletinin yanında olması gerektiği inancıyla her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz. Bu süreçte sabrı fedakarlığı ve gayretiyle hep yanımızda olan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenler; ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini. yakından takip ediyoruz

Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak, bu 5. kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız. Demokrasimizi ve ekonomimizi hep daha ileriye taşıyarak 2023 hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, hedeflerine yaklaştıkça egemenlik haklarına sıkı sıkıya sahip çıktıkça maruz kaldığımız saldırıların çapı da artıyor. Ülkemizde meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler, tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. 

2017 den bu yana Caatsa konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım  uygulanmamıştır. NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır.

Bu nasıl bir ittifaktır. Bu nasıl bir müttefiktir. Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik yapılıyor. Gerekçesi nedir? Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi almış olmasıdır.

Türkiye bu yola ne için başvurmuştur? Çünkü Amerika çok uzun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor, kaldı ki F35 uçaklarının bine yakın parçasını Türkiye üretiyor.

S400 konusunda endişeniz varsa gelin teknik çalışma grubu kuralım, sorunu diyalog ve diploması yolu ile çözelim teklifi ile gittik, fakat belli ki maksatları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek.

S400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor.

Peki şimdi ne olacak? Biz kendi işimize bakacağız, savunma sanayimizin her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün 2 kat fazlası ile çalışacağız.

Türkiye 1974'te Kıbrıs harekatından sonra da yaptırıma tabi tutulmuştu. İşte o yaptırımın ardından, bugünkü savunma sanayimizin temellerini atmıştır. Bugünkü yaptırım kararı ile de her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak sanayi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız.

Hükümetlerimiz döneminde savunma sanayine verdiğimiz önemin sebebi tam da böyle durumlarda ülkemizin ayakta kalmasını sağlamak ve sınır ötesi harekatlarımızı savunma sanayi ürünleri ihracatımızı yüksek teknolojiye dayalı her türlü araç ve gerecin tasarımını, yazılımını, üretimini kararlılıkla devam ettireceğiz.

Hamdolsun Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını çoktan geride bırakmıştır.

Savunma sanayimizden de güzel haberler geliyor. Hisar-A  hava savunma sistemimiz hazırdır. TSK'nın envanterin girmek için gereken çalışmalar başlamıştır.

Aslında Hisar hava savunma sisteminin son testi birkaç ay gecikti. Sebebi neydi biliyor musunuz? Normal şartlarda yurt dışından tedarik edilen 1 parçaya ambargo uygulandı. Sonra ne oldu? Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzemiz entegre ettik ve işte kısa bir gecikmeyle neticeye ulaştı. Bu zamana kadar gizli yaptırımlarla, dolaylı müdahalelerle engellemeye çalıştıkları bu işi, yerli milli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik.

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