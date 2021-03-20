Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM ve Taksim Camii'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne ardından da Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) gitti. İncelemeleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Yüzde 86 yapımı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020 tarihinde incelemelerde bulunan Erdoğan ardından bir kestaneci ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin elini öpmek isteyen kestaneciye "Hakkını helal et. Ben el öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp" dedi. Erdoğan, kestaneciden aldığı mısır ve kestaneleri yanında bulunan yetkililer, gazeteciler ve vatandaşlara da ikram etti.

Ardından yapımı devam eden ve büyük oranda tamamlanan Taksim Camii'ye geçen Erdoğan, burada yaptığı incelemelerin ardından camiden ayrıldı.