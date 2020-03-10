Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt indirimini açıkladı



Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimlerinde ek kesinti yapma kararı alamaması nedeniyle fiyatlar, son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Rusya-Suudi Arabistan çekişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Benzin fiyatları Türkiye’de düşer mi?" diye soruldu.

"BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK"

Erdoğan, "Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme, şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor.

"BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdam için de hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." ifadelerini kullandı.