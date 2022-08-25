Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki Törende Konuştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Malazgirt Zaferi'nin 951. seneyi devriyesinde Ebu'l Feth Gazi Şehit Sultan Alparslan'ı rahmetle yad ediyorum. Bu kutlu zaferin yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ahlat bizim medeniyetimizde Kubbet-ül İslam diye tarif edilir. Kıyısında kurulduğu Van Gölü ile batısındaki Nemrut ve doğusundaki Süphan Dağları ile bağrında muhafaza ettiği Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha nice güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir.

Avrupa'nın kendi içindeki barbarlığın zirveye ulaştığı, dini amaçlı görünen ama aslında tamamen yağma niyetli haclı seferleriyle oluk oluk kan döktüğü, doğudan batıya bir medeniyet göçünün yaşandığı çağlarda Ahlat bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı külliyemizin bir şubesini de buraya inşa ederek, milletimizin inşasına sahip çıkyıyoruz. Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe, 2053 vizyonumuza olan umudumuz artıyor. Değerli kardeşlerim bazıları bu bozkıra ısrarla ne yaptığımızı, gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamıyor.

Konu islam olunca küçümseyici alaycı bir tavır içine giriyorlar. Kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Çünkü cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak tescilidir. Ahlat ve Malazgirt dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.

Kimse duadan salavattan rahatsız olmaz. Çünkü bu salavatlar kökeni meşrebi ne olursa olsun herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır.