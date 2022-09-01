Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kamu binaları devletin vatandaşına daha iyi hizmet vermenin yanı sıra kültür birikimidir. Bugün inşa ettiğimiz eserlerin de gelecek kuşaklar için aynı manayı taşıyacağını ümit ediyorum.

Reformlarımızın en önemli unsurlarını, kadın hakları, çocuk hakları oluşturmuştur. Hali hazırdaki anayasamız da 1980 darbesinin ardından hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Ne kadar değişiklik yapsak da elimizdeki malzemenin darbe anayasası olduğu gerçeğini değiştiremiyoruz. Meclis'te diğer siyasi partilerle uzlaşma sağlanamadığı için bu anayasayı değiştiremedik. Ancak bundan hiç vazgeçmedik.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, özgürlükçü bir anayasayı henüz kazandıramadık. Ancak umdumuzu kaybetmedik. Mevcut anayasamızda bugüne kadar yapılan değişiklikleri de önemli görüyoruz.

Kişisel verilerin korunmasını güvence altına aldık. İnsan haklarının daha etkin korunamasını sağladık. Sivil ve askeri yargı ikiliğini ortadan kaldırarak yargıda birliği tesis ettik.

Uzlaştırma ve arabulucuk sistemlerini getirdik. Yeni bir ceza adaleti sistemi oluşturduk. Hukuk alanındaki temel kanunları yeniledik ve önemli değişiklikler yaptık. Adalet sisteminin altyapısında önemli değişiklik yaptık.

Yüksek mahkemelerimizin binaların tamamını yeniledik. Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın da şimdiden hayırlıı olmasını diliyorum. Adli yargıdaki mahkeme sayısını 6852'ye çıkardık. Hem adalet sistemimizi hem yargı mensuplarını rahatlatacak pekçok düzenlemeyi ülkemize kazandık.

Önümüzdeki dönemde adalet sistemimizde yeni iyileştirmeler yapacağız. Avukatlık kanunumuzu yenilemek istiyoruz. Vatandaşlarımızın yargılama süreçlerinde hak mahrumiyetine uğramasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Adalete erişimi kolaylaştıracağız. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması için yeni projeleri devreye alacağız.

Buna karşılık birileri adalet sistemimizi, suç örgütlerinin kirli oyunlarına alet etmeye çalışıyor.