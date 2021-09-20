Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yapacak: New York'taki Türkevi bugün açılıyor!

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı. Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Amerikan bilişim devi IBM'den 1977'de dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013'e kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edildi.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.

Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un siluetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.

Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek yapıldı.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Türkevi Binası New York'un simge binalarından olmaya hazırlanıyor.

Binanın yapımını ise Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlenmişti.

DEĞERİ 1.5 MİLYAR DOLAR

Türk Evi, Manhattan’ın değerli bölgelerinden birinde yer alıyor. Bina tamamlandığında arsa dahil piyasa değeri 1.5 milyar dolara ulaşır.

New York’ta inşaat yapma zorluklarına COVID-19 süreci eklense de Türk Evi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor.

Türk Evi’nde Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, BM’deki Daimi Temsilci Büyükelçimiz rezidansları dahil yer alacak.

Türk Evi kapıları, KKTC ve Azerbaycan ile Türki cumhuriyetlere de açık olacak.

ÇAĞLAYANGİL ALDIRDI, BABACAN BİNAYI BÜYÜTEN ADIMI ATTI

TÜRKİYE’nin New York Başkonsolosluğu ile BM’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçiliğe ev sahipliği yapan Türk Evi, 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in girişimleriyle IBM’den 3 milyon dolara alındı.

Ağustos 2007-Mayıs 2009 arasındaki Dışişleri Bakanlığı görevinde de bulunan Ali Babacan, Türk Evi’nin büyütülmesini sağlayacak adımı, yanı başındaki restoranın 20 milyon dolara satın alınmasıyla attı.

Türk Evi’nin yapım maliyetini karşılaması konusunda bir ara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin devreye girmesi gündeme geldi. Zafer Çağlayan’ın TOBB Başkanvekili olduğu dönemde bu yönde imzalar da atıldı.

Babacan, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı iken Ekim 2011’de benim de izlediğim bir Hamburg seyahatinde Türk Evi’nin yapımıyla ilgili şu mesajı vermişti:

- TOBB’la imzalanan anlaşmanın süresi zaten bitti. Türk Evi’nin devletimiz kendi imkanları ile yapacak.