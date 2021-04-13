Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ramazanda iki hafta kısmi kapanma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kamuda saat 16.00 bitecek şekilde dönüşümlü esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olan ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.”

umhurbaşkanı Erdoğan: “Yeme içme hizmeti veren mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar sadece belirlenen saatlerde paket servis hizmeti verecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akşam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlararası seyahatlere izin verilmeyecek. “

"Belirli şartlara sahip özel sektör işletmelerine 100 bin lira kredi imkanı sağlayacağız."

"Son üç günde 7 bin 500 ton patates ve soğan 15 ilimize sevk edilmiştir"

"Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının başarılı sonuçlara vesile olacağına inanıyoruz."

"Avrupa Birliğinden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır."