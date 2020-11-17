Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son aylarda hızla tırmanışa geçen corona virüsü vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan alınan önlemleri şu sözlerle aktardı:

* Türkiye olarak salgınla mücadelenin ekonomimize ayakta tutarak başarılı ya ulaştırma mecburiyetindeyiz. Milletimizden salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla hassasiyet ve katkı bekliyoruz Yaşanan zorlukların ve sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın gündeminden kurtararak asıl gündemimize odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaktır.

*Yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

* 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altına da uygulanacak.

* AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoranlarda sadece paket uygulamasına getirilecek.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek, halı sahalar kapalı alınacak.