Cumhurbaşkanı Erdoğan: '50 milyon daha Çin'den aşı alabiliriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mutasyonlu virüsün yayılımı) Tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var.

(Kademeli normalleşme adımları) Şartları zorlayacağız. Aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Ama risk olursa süreci devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştü. Suudi yetkililerle bunu görüşeceğiz.'