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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 120 yaşında korona virüsü yenen Menica nine ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yeni tip korona virüsü atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel 29.10.2020, 08:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandilini tebrik etti.

Menica Encü'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Menica teyze geçmiş olsun. Mevlid gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin” dedi.

Menica Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Menica Encü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin” diyerek dua etti.

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