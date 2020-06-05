Cumhurbaşkanı açıkladı: 'Sokağa çıkma yasağını iptal ettim'

1 Haziran itibarıyla başlatılan yeni normalleşme kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı. Genelgeyle yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kuralı gereği firmalar, artık yarı yarıya yolcu taşımaya başladı.

Memleketlerine, yazlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar ise soluğu otogarlarda aldı. Çoğu kişi, yer bulamadığı için hafta sonuna bilet ayarladı. Dün gece yarısı gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile şoke olan vatandaşlar, otobüs firmalarını telefon yağmuruna tuttu. Ancak bugün Cumhurbaşkanı yasağın olmayacağını açıkladı.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2020

450 BİN KİŞİ HAFTA SONUNA BİLET ALDI

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kara yolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, bakanlıktan kısa bir süre içinde açıklama geleceğini ancak ilk görüşmelerde bileti olan vatandaşların seyahat edebileceği mesajı geldiğini kaydetmişti. Buna göre, 450 bin kişinin hava, kara ve demir yolu üzerinden bilet aldığı bilgisini paylaşan Yıldırım, buralarda hizmet noktasında çalışan kişiler için de bir ayrıcalık tanınması gerektiğini ifade etmişti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2020

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2020

OTOBÜS FİRMALARI: GELİN BİZ ÇALIŞIYORUZ

Konu ile ilgili aradığımız Lüks Erzincan seyahat yetkilileri, biletinizi göstererek sokağa çıkabileceğimiz bilgisini verdi. Urfa Turizm yetkilileri de, “Biletinizi göstererek gelebilirsiniz biz çalışıyoruz” derken, bu bilgiye nereden ulaştıkları sorusuna da “Abla sen gel hallederiz” yanıtını vermişti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSIYORDU?

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde kısıtlamaya gidilmişti ancak geri adım atıldı.